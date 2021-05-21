Паромную переправу через реку Яна открыли в Магаданской области

В Магаданской области разрешили открыть паромную переправу через реку Яна. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации дорожно-эксплуатационного предприятия «Магаданское», переправа действует с 21 мая в Ольском районе. Она расположена на 98-м км автодороги Магадан – Балаганное –Талон.

В субботу, 22 мая, движение будет осуществляться с 16:00 до 19:00, в воскресенье - с 6 до 9 утра, а также с 17:00 до 20:00.

В конце апреля сообщалось, что на территории Камчатского края перестала работать последняя ледовая переправа, через бухту Скрытую, на дороге село Тиличики — село Корф. Таким образом, в крае открытых ледовых дорог не осталось.