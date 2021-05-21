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Лидера группы The Hatters Юрия Музыченко прооперировали

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Лидер российской группы The Hatters Юрий Музыченко сломал ногу и оказался в больнице, 21 мая его прооперировали. Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram.

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Музыкант попал в больницу накануне с переломом левой ноги, пишет НСН. Артист отнесся к произошедшему с иронией, сопроводив пост в соцсети следующим комментарием:

«Сегодня международный день травматолога. Мои поздравления, подарок и спасибо», — написал Музыченко.

Как именно музыкант получил травму, он не уточнил, но пообещал рассказать об этом в ближайшее время. Судя по публикации в соцсетях его жены Анны, певец был за городом с семьей, во время этого отдыха и сломал ногу, пишет сайт 360tv.ru.

Артист подчеркнул, что все концерты группы состоятся, пишет сайт kp.ru. Ближайшее выступление The Hatters намечено на 6 июня в Санкт-Петербурге. После коллектив планировал тур по Сибири и Дальнему Востоку.

Ранее 21 мая сообщалось, что российская рейв-группа Little Big представила сингл и видеоклип под названием We Are Little Big. Увидеть новинку можно на официальном YouTube-канале музыкантов.

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