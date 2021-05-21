Около 1 млрд рублей направят на строительство спорткомплекса в Магадане

В Магадане намерены возвести новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на RosTender.info.

Объект расположится на территории детского оздоровительного лагеря «Северный Артек». Комплекс будет включать универсальный зал с трибунами на 250 мест, тренажерный зал, бассейн, а также «сухой» зал для подготовки пловцов.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 964,9 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»,

Завершить строительство планируется до 1 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Демография» новый спорткомплекс с двумя бассейнами возведут в Калужской области. Также в комплексе оборудуют тренерские комнаты, помещения для инвентаря, медкабинет, кладовые и душевые. На прилегающей территории обустроят парковку на 60 мест и две открытые спортплощадки.