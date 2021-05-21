Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Власти Таганрога заявили о гибели четырех рабочих на очистных сооружениях
Спорт
Участников ОИ в Токио будут регулярно тестировать на COVID-19
Политика
В ГД внесли поправки в запрет на участие в выборах причастным к экстремизму
Туризм
Привитые «Спутником V» россияне не смогут посещать Испанию до его одобрения ВОЗ
Общество
Лидера группы The Hatters Юрия Музыченко прооперировали
Мир
Производство вакцины «Спутник V» в Индии начнется в августе
Мир
МИД РФ предупредил о подготовке боевиками провокации в Сирии
Культура
Группа Little Big выпустила сингл в стиле Rammstein
Происшествия
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тюменской области

В ГД внесли поправки в запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запрет избираться лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций, планируется распространить на выборы всех уровней, соответствующие поправки в пятницу, 21 мая, внесли ко второму чтению законопроекта об ограничении избирательного права таких лиц.

АУЕкнулось: почему приверженцев воровской идеологии признали экстремистами
40% участников тюремной субкультуры «Арестантский уклад един» составляют несовершеннолетние в возрасте 13–17 лет

Поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» были предложены главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Согласно тексту поправок, ограничение избирательного права лиц, признанных судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, теперь будет касаться избрания на все выборные должности. В редакции первого чтения законопроект вводит ограничения только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы.

Законопроект о запрете участия в выборах лицам, причастным к организациям, признанным экстремистскими и террористическими, был одобрен Госдумой 18 мая.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021