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Привитые «Спутником V» россияне не смогут посещать Испанию до его одобрения ВОЗ
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Привитые «Спутником V» россияне не смогут посещать Испанию до его одобрения ВОЗ

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Российские туристы, привитые отечественной вакциной от COVID-19 «Спутник V», не смогут посещать Испанию с 7 июня. Об этом 21 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве промышленности, торговли и туризма страны.

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Приезд привитых «Спутником» туристов из России будет возможен только в том случае, если до этого времени препарат одобрят во Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

«Вакцина «Спутник V» пока не включена в список препаратов для экстренного применения ВОЗ, поэтому российские туристы, привитые этой вакциной, пока не смогут приехать», — отметили в министерстве.

Ранее в этот же день председатель правительства Испании Педро Санчес объявил, что иностранные туристы, привитые от коронавирусной инфекции препаратами, одобренными EMA или ВОЗ, смогут посещать Испанию с указанной даты.

19 мая в ВОЗ выразили надежду на то, что инспекторы организации смогут завершить оценку безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в течение предстоящего лета. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила, что оценка ВОЗ не дает гарантии по приобретению статуса «одобрено» препарату для распространения в других странах.

В этот же день директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил об имеющейся достоверной информации о том, что регистрация российской вакцины «Спутник V» в Европе затягивается по указке из высоких кабинетов Евросоюза (ЕС). Он отметил, что разбираться в причинах происходящего должны сами граждане европейских стран и правоохранительные органы.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» европейский регулятор ЕМА начал в первых числах марта. Месяцем ранее стало известно, что регулятор ЕС завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в Евросоюз, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), однако до сих пор никакого решения не принято.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в РФ 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

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