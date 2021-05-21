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В МАГАТЭ сообщили о консультации с Ираном по продлению мониторинга ядерных объектов

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран ведут консультации о продлении временного соглашения о мониторинге иранских ядерных объектов. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили «Известиям» в пресс-службе агентства.

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«Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси и вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи 21 февраля пришли ко временному двустороннему техническому взаимопониманию (сроком на три месяца), которое до сих пор остается в силе. Агентство и Иран в данный момент ведут консультации касательно действия существующего согласия. Генеральный директор представит обновленную информацию Совету управляющих [МАГАТЭ] в ближайшие дни», — отметили в пресс-службе организации.

19 мая постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» исходят из того, что Соединенные Штаты вернутся в совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Также он отметил, что Россия призвала Иран продлить разрешение на проверки МАГАТЭ.

В конце апреля стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отказа от некоторых из наиболее жестких санкций в отношении Ирана, чтобы страна вернулась в СВПД. Сообщалось, что власти США открыты для снятия санкций, связанных с терроризмом, разработкой ракет, а также правами человека в Иране.

При этом Белый дом после венских переговоров по ядерной сделке подтвердил готовность ослабить санкционное давление на иранскую сторону по части основных экономических элементов, таких как нефтяная и промышленная отрасли.

С 23 февраля в Иране действует закон, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. За два дня до этой даты руководство республики и организация договорились о том, что Тегеран продолжит полностью, без ограничений выполнять Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с агентством — инспекции будут проводиться и дальше, правда, в ограниченном объеме.

Иран также решил приостановить доступ организации к записям с камер наблюдения на своих ядерных объектах. Если за эти три месяца США не снимут с Ирана санкции, после 23 мая данные с камер будут уничтожены.

В конце 2020 года в Иране приняли закон, предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг. Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20%, в то время как сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%.

СВПД был заключен в 2015 году, он предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы страны. Однако в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Тегерана. Иран, в свою очередь, в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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