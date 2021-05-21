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Россияне стали чаще приобретать товары для нагрева воды

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Россияне в мае стали чаще покупать водонагреватели, кипятильники и электрические чайники в преддверии периода отключения горячей воды. Об этом сообщили «Известиям» аналитики AliExpress Россия.

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Так, в мае оборот электрочайников увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом, кипятильники и бойлеры стали заказывать в пять раз чаще. Также покупатели интересовались водонагревателями, оборот товаров в данной категории вырос более чем в четыре раза.

В среднем россияне готовы выделить на приобретение товаров для нагрева воды от 1 тыс. до 32 тыс. рублей в зависимости от категории, в которой они выбирают необходимую технику.

Кроме того, жители РФ начали чаще заказывать средства личной гигиены, включая сухие шампуни и бальзамы для волос — популярность таких товаров увеличилась в 4,2 раза. При этом наибольшим спросом пользуются шампуни в пакетиках и флаконах. Цена таких товаров варьируется от 79 рублей до 2 тыс. рублей.

11 мая в Москве начались плановые отключения горячей воды в домах. Проведение работ обусловлено необходимостью подготовить централизованную систему к новому отопительному сезону.

Специалисты начали проводить работы на тепловых сетях и оборудовании систем теплоснабжения. Максимальный срок отключения горячей воды в доме — 10 дней.

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