Жителю Приангарья вынесли приговор за убийство жены и ее отца

В Иркутской области суд вынес приговор жителю села Оса. Мужчину приговорили к 18 годам заключения за убийство супруги и ее отца. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Установлено, что супруга подсудимого подала на развод из-за того, что муж употреблял алкогольные напитки, устраивал ссоры, а также избил ее. Мужчина настаивал на дальнейшем совместном проживании, и чтобы убедить супругу не расставаться с ним выехал в село Оса. По пути он позвонил ей и узнал о том, что женщина в суде уже расторгла брак, указав при этом, что ее отец также против их отношений.

Прибыв в село, мужчина зарядил ружье двумя патронами и направился к дому. По дороге он заметил автомобиль жены и поехал за ним. Когда женщина остановилась, он вышел из машины и выстрелил через стекло водительской двери. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. После этого, подсудимый поехал домой к родителям жены, где выстрелил в голову ее отцу.

Суд признал мужчину виновным в двойном убийстве и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

19 мая жителя Москвы Никиту Енина, признавшего вину в убийстве 23-летней стюардессы, приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Обвинение просило для Енина 12 лет лишения свободы.