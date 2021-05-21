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Происшествия
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тюменской области

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тюменской области

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Самолет Ан-2 авиакомпании «ЮТэйр» совершил жесткую посадку в селе Лайтамак Тюменской области. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили «Известиям» в пресс-службе перевозчика.

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«Самолет Ан-2 компании АО «ЮТэйр», следовавший рейсом Тобольск-Лайтамак, совершал посадку в штатном режиме на грунтовой посадочной площадке в Лайтамаке. В конце пробега у Ан-2 произошло складывание передних опор шасси. На борту находились семь пассажиров и два члена экипажа, по предварительной информации пострадавших нет. Представители авиакомпании выясняют причины случившегося», — говорится в сообщении.

Глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров подтвердил URA.RU факт жесткой посадки самолета.

«Сейчас я нахожусь на месте происшествия. Самолет действительно воткнулся носом в землю, но при аварии никто из людей, находившихся на борту, серьезных травм не получил. Все живы», — сообщил Бактимиров.

Накануне пассажирский самолет Boeing 747, вылетевший из Кипра, приземлился в московском аэропорту Шереметьево с неисправными закрылками. Посадка прошла в штатном режиме, на месте установить причину неполадки не удалось.

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