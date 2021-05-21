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Группа Little Big выпустила сингл в стиле Rammstein

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Российская рейв-группа Little Big в пятницу, 21 мая, представила сингл и видеоклип под названием We Are Little Big. Увидеть новинку можно на официальном YouTube-канале музыкантов.

Как пишет НСН, поклонников удивило звучание трека и в комментариях многие отметили, что коллектив вернулся к истокам. Некоторые пользователи Сети даже провели параллели с еще одним проектом вокалиста команды Антона Лиссова — группой Jane Air.

В сторис в Instagram фронтмен Little Big Илья Прусикин также сообщил, что We are Little Big войдет в новый альбом группы, над которым сейчас работают музыканты. Релиз, предварительно, намечен на ноябрь.

В 2020 году Little Big выбрали представителями РФ на музыкальном конкурсе «Евровидение» с песней Uno, которая стала рекордсменом по просмотрам на YouTube-канале конкурса. Однако выступление коллектива не состоялось из-за отмены конкурса в связи с распространением COVID-19.

В 2021 году Little Big отказались от «Евровидения».

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