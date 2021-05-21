Власти уточнили состояние пострадавших от отравления метаном под Ростовом

Пять пострадавших в результате отравления метаном под Таганрогом Ростовской области находятся в реанимации. Один из них в тяжелом состоянии. Об это в пятницу, 21 мая, сообщили местные власти.

Пострадавших доставили в больницу после аварии на очистных сооружениях, расположенных в поселке Дмитриадовка Неклиновского района области. В результате ЧП, по предварительным данным, произошел выброс метана, сообщает ТАСС. По данным агентства, погибли семь человек и еще пятерых ищут.

Источник «Известий» в свою очередь уточняет, что в результате отравления метаном пострадали девять человек и погибли четыре. Данные уточняются.

Ранее источник сообщал о двух погибших и семи пострадавших, в том числе пяти госпитализированных в Таганрогскую больницу скорой медицинской помощи. Отмечалось, что в медучреждении работает главный токсиколог области. При этом «РИА Новости» сообщало о семи погибших и еще одном человеке, чья судьба неизвестна.

Прокуратура Ростовской области сообщила о начале проверки по факту инцидента. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело из-за гибели рабочих.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что погибли и пострадали рабочие МУП «Управление Водоканал» Таганрога. В настоящее время производится поднятие тел погибших на поверхность. Количество жертв происшествия уточняется.

На место происшествия выехали следователи, криминалисты следственного управления. Их работу координируют и.о. руководителя следственного управления С.Ковалев и заместитель руководителя М. Шищенко.

Расследованием уголовного дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону. Следователи изучают место происшествия и изымают необходимую документацию организации, где работали погибшие и пострадавшие.