Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Власти Таганрога заявили о гибели четырех рабочих на очистных сооружениях
Спорт
Участников ОИ в Токио будут регулярно тестировать на COVID-19
Политика
В ГД внесли поправки в запрет на участие в выборах причастным к экстремизму
Туризм
Привитые «Спутником V» россияне не смогут посещать Испанию до его одобрения ВОЗ
Общество
Лидера группы The Hatters Юрия Музыченко прооперировали
Мир
Производство вакцины «Спутник V» в Индии начнется в августе
Мир
МИД РФ предупредил о подготовке боевиками провокации в Сирии
Культура
Группа Little Big выпустила сингл в стиле Rammstein
Происшествия
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тюменской области

Власти уточнили состояние пострадавших от отравления метаном под Ростовом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять пострадавших в результате отравления метаном под Таганрогом Ростовской области находятся в реанимации. Один из них в тяжелом состоянии. Об это в пятницу, 21 мая, сообщили местные власти.

Отравная точка: жизнь в вахтовых поселках не становится легче
Инцидент на Сахалине вновь указал на серьезный пробел в законодательстве

Пострадавших доставили в больницу после аварии на очистных сооружениях, расположенных в поселке Дмитриадовка Неклиновского района области. В результате ЧП, по предварительным данным, произошел выброс метана, сообщает ТАСС. По данным агентства, погибли семь человек и еще пятерых ищут.

Источник «Известий» в свою очередь уточняет, что в результате отравления метаном пострадали девять человек и погибли четыре. Данные уточняются.

Ранее источник сообщал о двух погибших и семи пострадавших, в том числе пяти госпитализированных в Таганрогскую больницу скорой медицинской помощи. Отмечалось, что в медучреждении работает главный токсиколог области. При этом «РИА Новости» сообщало о семи погибших и еще одном человеке, чья судьба неизвестна.

Прокуратура Ростовской области сообщила о начале проверки по факту инцидента. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело из-за гибели рабочих.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что погибли и пострадали рабочие МУП «Управление Водоканал» Таганрога. В настоящее время производится поднятие тел погибших на поверхность. Количество жертв происшествия уточняется.

На место происшествия выехали следователи, криминалисты следственного управления. Их работу координируют и.о. руководителя следственного управления С.Ковалев и заместитель руководителя М. Шищенко.

Расследованием уголовного дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону. Следователи изучают место происшествия и изымают необходимую документацию организации, где работали погибшие и пострадавшие.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021