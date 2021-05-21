Лавров пошутил о нужных качествах представителей древнейшей профессии

Дипломатам необходимо быть эрудированными, знать иностранные языки и уметь договариваться. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 21 мая, в ходе просветительского марафона «Новое знание», говоря о древнейшей профессии.

По его словам, именно дипломатия остается древнейшей профессией. «Потому что для всего остального, для любого контакта между людьми, надо договариваться», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о качествах, необходимых дипломату, Лавров отметил, что работники этой сферы должны быть такими же, как и люди любой современной профессии, связанной «с осознанием международных процессов, с осознанием места своей страны в международных процессах». Дипломат должен слышать и слушать собеседника, приводить аргументы в защиту своего мнения и не терять самообладания, подчеркнул российский министр.

В настоящее время на работу в МИД РФ принимают минимум с двумя иностранными языками, добавил он.

Ранее в этот день Лавров заявил, что РФ готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. Главной целью внешней политики страны он назвал благополучие россиян.

Российский марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Мероприятие посвящено различным направлениям: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.