Фотографии губернатора появились в дорожных ямах в Ростовской области

В селе Самарское Ростовской области в ямах на дорогах появились фотографии губернатора Василия Голубева, сообщил telegram-канал «Ростов Главный». В неровностях на проезжей части местные жители установили плакаты с изображениями главы региона с надписью: «Спасибо за дороги».

«В селе Самарское Ростовской области люди креативно выражают благодарность за дороги», — сказано в сообщении. В комментариях пользователи написали, что идея хорошая, но вряд ли это поможет, передает RostovGazeta.

Работы по продлению улицы Орбитальной до улицы Особенной в Ростове-на-Дону перенесли на следующий год, сообщил ранее начальник планово-договорного отдела департамента автодорог Валерий Атоян. Причиной стало строительство моста на Малиновского, было решено не создавать еще один искусственный транспортный коллапс. Остается открытым вопрос финансирования проекта, на который потребуется 2,6 млрд рублей