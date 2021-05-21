Мурашко связал улучшение ситуации с COVID-19 в регионах с вакцинацией

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в пятницу, 21 мая, заявил, что в тех регионах страны, где охват вакцинацией от коронавируса выше, наблюдается устойчивая тенденция к нормализации эпидемиологической ситуации.

Министр подчеркнул, что это не только ответственность за себя, но и за друзей и близких. Для борьбы с коронавирусом россиянам следует объединиться.

«Для того чтобы победить инфекционный процесс, так уж устроено его распространение, что здесь его можно победить только вместе», — заявил он.

Ранее, 20 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на вакцинацию населения в этом году дополнительно будет выделено 26 млрд рублей.

Добровольная бесплатная вакцинация будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета.

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцины от коронавируса российского производства защищают от всех штаммов COVID-19.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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