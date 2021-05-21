Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Власти Таганрога заявили о гибели четырех рабочих на очистных сооружениях
Спорт
Участников ОИ в Токио будут регулярно тестировать на COVID-19
Политика
В ГД внесли поправки в запрет на участие в выборах причастным к экстремизму
Туризм
Привитые «Спутником V» россияне не смогут посещать Испанию до его одобрения ВОЗ
Общество
Лидера группы The Hatters Юрия Музыченко прооперировали
Мир
Производство вакцины «Спутник V» в Индии начнется в августе
Мир
МИД РФ предупредил о подготовке боевиками провокации в Сирии
Культура
Группа Little Big выпустила сингл в стиле Rammstein
Происшествия
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тюменской области

Минобрнауки выделит гранты на синхротронные и нейтронные исследования

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лучшие проекты в области синхротронных и нейтронных исследований российских ученых получат гранты до 36 млн рублей на три года. Об этом в пятницу, 21 мая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобрнауки России. Прием заявок на соответствующий конкурс открывается в этот же день.

Злак отличия: в России создают банк генетических ресурсов растений
Самые ценные для продовольственной безопасности страны семена будут хранить в условиях глубокой заморозки

«Минобрнауки России <...> объявляет о проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019–2027 годы», — говорится в сообщении.

Конкурс проводится по 11 направлениям, среди которых — методы синхротронных и нейтронных исследований конструкционных материалов, в том числе разработанных для работы в экстремальных условиях, методы синхротронной и нейтронной диагностики материалов и изделий для ядерной и термоядерной энергетики, метрологический контроль и сертификация изделий промышленности с использованием синхротронного излучения и нейтронов.

Кроме того, среди направлений также упоминаются методы синхротронных и нейтронных исследований структуры и динамики биологических систем на разных уровнях организации, новые подходы к изучению, реставрации объектов культурного наследия, разработанные на основе результатов синхротронных и нейтронных исследований, и т.д.

Как отмечается, в конкурсе могут принять участие научные и образовательные организации.

Победители получат гранты на 2021–2023 годы, максимальная общая сумма финансирования на три года составит от 116,5 млн до 366 млн рублей.

8 апреля сообщалось, что научные центры из подмосковных Подольска, Пущино и Долгопрудного станут получателями грантов на проведение исследований в области генетики. Они стали победителями конкурсного отбора, проводимого в Московском регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021