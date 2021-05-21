Минобрнауки выделит гранты на синхротронные и нейтронные исследования

Лучшие проекты в области синхротронных и нейтронных исследований российских ученых получат гранты до 36 млн рублей на три года. Об этом в пятницу, 21 мая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобрнауки России. Прием заявок на соответствующий конкурс открывается в этот же день.

«Минобрнауки России <...> объявляет о проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019–2027 годы», — говорится в сообщении.

Конкурс проводится по 11 направлениям, среди которых — методы синхротронных и нейтронных исследований конструкционных материалов, в том числе разработанных для работы в экстремальных условиях, методы синхротронной и нейтронной диагностики материалов и изделий для ядерной и термоядерной энергетики, метрологический контроль и сертификация изделий промышленности с использованием синхротронного излучения и нейтронов.

Кроме того, среди направлений также упоминаются методы синхротронных и нейтронных исследований структуры и динамики биологических систем на разных уровнях организации, новые подходы к изучению, реставрации объектов культурного наследия, разработанные на основе результатов синхротронных и нейтронных исследований, и т.д.

Как отмечается, в конкурсе могут принять участие научные и образовательные организации.

Победители получат гранты на 2021–2023 годы, максимальная общая сумма финансирования на три года составит от 116,5 млн до 366 млн рублей.

8 апреля сообщалось, что научные центры из подмосковных Подольска, Пущино и Долгопрудного станут получателями грантов на проведение исследований в области генетики. Они стали победителями конкурсного отбора, проводимого в Московском регионе.