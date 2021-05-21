Калужский завод Volvo начал выпуск грузовиков FM нового поколения

Калужский завод Volvo Group выпустил первые грузовые автомобили Volvo FM нового модельного ряда. Об этом сообщает пресс-служба Volvo.

Грузовые автомобили Volvo FM нового модельного ряда, первыми сошедшие с конвейера завода Volvo в Калуге, произведены в версиях «седельный тягач» и «шасси» с кабинами Globetrotter в сером цвете оттенка «замороженная ртуть», 13-литровыми 460-сильными двигателями экостандарта Евро-5, светодиодными фарами головного света и алюмиенивыми колесными дисками.

При этом, у шасси Volvo FM колесная формула 6×4 с полной пневмоподвеской, а колесная формула у седельного тягача Volvo FM — 6×2 c подъемной осью задней тележки с рессорной подвеской передней оси и пневмоподвеской задних осей.

22 марта сообщалось, что «КамАЗ» выпустил новую модель пассажирского электротранспорта — сочлененный низкопольный электробус особо большого класса.

Электробус-гармошка «КамАЗ-6292» разработан инженерами Научно-технического центра «КамАЗа» по специальному заказу ГУП «Мосгортранс». Его общая пассажировместимость составляет 135 человек. Длина модели достигает 18 725 мм.