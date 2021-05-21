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В Госдуме прокомментировали выступление Маска на марафоне «Новое знание»

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Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов прокомментировал «Известиям» выступление американского предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в российском марафоне «Новое знание».

Ранее 21 мая Маск принял участие в мероприятии по видеосвязи и, в частности, выступил за усиление диалога между Россией и Соединенными Штатами, заявив, что между странами должно быть больше коммуникаций.

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По словам Никонова, Маск занимает такую позицию в мировой элите, что может позволить себе высказывать собственное мнение.

«Илон Маск — человек с очень широким кругозором и широким кругом интересов. Он понимает, кто в сегодняшнем мире является технологическими лидерами, в том числе в освоении космоса. Это США, Россия и Китай. Других космических держав просто нет и не предвидится», — сказал Вячеслав Никонов.

Основатель компаний Tesla и SpaceX также осознает российский технологический потенциал, который по многим направлениям, и прежде всего в оборонном комплексе, сильно опережает американский, отметил депутат.

«Для него как человека мира, который интересуется всем новым, что есть на планете Земля, интересно сотрудничество в перспективных научных областях в первую очередь», — заключил председатель комитета Госдумы по образованию и науке.

В ходе выступления на марафоне «Новое знание» Маск также анонсировал скорое официальное появление автомобилей Tesla в России и других странах СНГ. По его словам, он рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая выразил надежду на то, что в скором времени российский лидер Владимир Путин сможет обсудить с главой компании Tesla его предложение о размещении на территории России завода по производству электромобилей. В то же время конкретной подготовки к такому диалогу пока не ведется, добавил Песков.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

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