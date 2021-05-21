Шесть десятков школ и детсадов отремонтируют в Иркутске в этом году

В Иркутске в 2021 году планируют отремонтировать более 60 школ и детских садов. Об этом сообщает департамент образования городской администрации.

В рамках соглашения с минобразования региона в порядок приведут пищеблоки школ № 2, 9, 11, 43, 65. Из городского бюджета поступят средства на капремонт пищеблоков школ № 14, 20, 39, гимназии № 3, а также восьми детских садов, пишет ИА IrkutskMedia.

Капитальный ремонт пройдет в школе № 31 и гимназии № 1. В ряде других учреждений выполнят один-два вида работ. В перечень включены замена окон, обновление внутренней отделки, электромонтажные работы, ремонт кровли.

«Наряду со строительством новых социальных объектов ежегодно в бюджет мы закладываем средства на текущий и капитальный ремонты учреждений образования. Ремонты будут проведены более чем в 60и школах и детских садах», — заявил мэр города Руслан Болотов.

В конце прошлого года сообщалось, что бюджет Иркутской области выделит более 800 млн рублей на строительство двух школ и детского сада в Иркутске. Из федерального бюджета на эти цели направят еще 535,2 млн рублей. Средства будут поступать в течение трех лет.