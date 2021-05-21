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Состояние пострадавшей учительницы при нападении в Прикамье ухудшилось

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Состояние учительницы, пострадавшей от нападения ученика с ножом в Пермском крае, ухудшилось. Об этом 21 мая сообщили в региональном Минздраве.

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По данным ведомства, пациентка проконсультирована главным внештатным специалистом-хирургом Минздрава Пермского края Анатолием Касатовым и главным внештатным специалистом анестезиологом-реаниматологом Романом Энгаусом. Состояние женщины оценено как стабильно тяжелое.

«В настоящее время пациентку готовят к транспортировке в Пермь. В Пермскую краевую клиническую больницу», — добавили в Минздраве региона.

Ученик 10-класса лицея напал на учительницу физики утром в пятницу, 21 мая. 16-летний подросток ударил женщину ножом, пострадавшую госпитализировали.

СУ СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Подростка задержали. Установлено, что старшеклассник не состоял на профилактическом учете у правоохранителей.

По данным «Газеты.ру», пострадавшая ранена в область шеи. Причины инцидента выясняются.

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