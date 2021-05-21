Лукашенко предложил уйти от расчетов в долларах за углеводороды внутри ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил уйти от расчетов в долларах во внутренней торговле углеводородами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 21 мая, на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

«Уверен, пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами», — сказал он.

Одной из первостепенных задач в ЕАЭС, по его словам, является проработка скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов.

Лукашенко также заявил, что странам ЕАЭС следует активизировать процесс формирования общих рынков энергоресурсов. Президент Белоруссии отметил, что использование преимуществ взаимной дополняемости экономик стран союза обеспечит быстрый и качественный экономический прогресс внутри него.

Вдобавок к этому Лукашенко выразил уверенность, что пришло время правительствам стран-участниц союза согласовать алгоритм, согласно которому граждане смогут свободно передвигаться по территории ЕАЭС.

«Безусловно, принимая меры для ограничения новых вспышек коронавируса», — уточнил он.

В ходе своей речи белорусский лидер предупредил, что альянс в будущем может столкнуться с продуманным санкционным прессингом со стороны Запада. Он указал на политическую турбулентность и колоссальное давление и призвал страны ЕАЭС продумать общие меры реагирования на возможное усиление санкционного давления.

«Мы являемся свидетелями планомерного затяжного санкционного прессинга на наши государства и прежде на главное наше государство — Россию», — заявил политик.

Белорусский лидер допустил, что со временем санкции могут затронуть и другие государства ЕАЭС и под ударом могут оказаться не только торговые отношения и банковско-финансовая сфера, но и производственная кооперация и логистические цепочки.

Уже сейчас, по его словам, странам ЕАЭС необходимо продумать меры реагирования на возможные санкции.

Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин намерен обсудить на заседании ВЕЭС борьбу с COVID-19 и вопросы интеграции. Подчеркивалось, что речь идет об обсуждении основных направления развития евразийской экономической интеграции на 2021–2022 годы, а также вопросов торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕврАзЭС.

Кроме того, в ходе заседания возможно принятие решений, направленных на повышение эффективности функционирования единого союзного рынка.