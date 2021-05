Диетолог назвала самую опасную закуску при похудении

Самой опасной закуской при похудении являются картофельные чипсы, рассказала американский диетолог Лорен Манакер (Lauren Manaker). Об этом сообщается на сайте Eat This, Not That! 20 мая.

Согласно исследованиям, при регулярном употреблении картофельных чипсов люди склонны прибавлять в весе.

«Как и многие другие легкие закуски, картофельные чипсы могут быть очень калорийными, особенно если есть их часто и большими порциями», — подчеркнула диетолог.

Причиной набора веса является не только калорийность чипсов.

«Одна порция картофельных чипсов эквивалентна унции (28 г), или 18 чипсам. Будучи лицензированным диетологом, я очень редко вижу людей, которые ограничиваются 18 чипсами», — подчеркнула Манакер.

Ситуация усугубляется, если макать чипсы в соус, потому что многие соусы также очень калорийны.

Она также рекомендовала желающим похудеть внимательнее следить за количеством потребляемых картофельных чипсов или найти более полезную альтернативу — в частности, чипсы из нута или курицы.

