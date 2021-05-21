Разгул стихии: в Греции сотни людей бегут от пожара

В населенных пунктах, расположенных к западу от Афин, проводится срочная эвакуация жителей из-за разгорающихся лесных пожаров. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, смог накрыл греческую столицу. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Vassilis Psomas
Первое возгорание произошло 19 мая вечером в оливковой роще неподалеку от курортного города Лутраки на берегу Коринфского залива
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Фото: REUTERS/Vassilis Psomas
Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и охватило густой сосновый лес. Пожарные самолеты и вертолеты ночью задействовать было невозможно
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Фото: REUTERS/Vassilis Psomas
На борьбу с огнем отправились 54 пожарных на 21 машине и две пешие группы. Огненный фронт превысил 10 км. Дым дошел до Афин
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Фото: REUTERS/Vassilis Psomas
Власти эвакуировали жителей шести деревень
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Фото: REUTERS/Stelios Misinas
На следующий день на тушение пожара отправили еще 182 пожарных с семью пешими группами, 62 автомобиля, восемь пожарных самолетов, девять самолетов PZL, один вертолет Chinook и два вертолета для координации с воздуха
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Фото: REUTERS/Stelios Misinas
Огонь уничтожил более 20 кв. км соснового леса и приблизился к населенным пунктам. Несколько домов сгорело, линии электропередачи оказались повреждены
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Фото: REUTERS/Stelios Misinas
Работу пожарных затрудняют неблагоприятные погодные условия и горный рельеф. Пожар не удается локализовать из-за ветра, достигающего 50 км/ч
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Фото: REUTERS/Stelios Misinas
На вторые сутки после возгорания власти распорядились эвакуировать жителей 18 населенных пунктов в районах, где много домов для отдыха. Также были эвакуированы два православных монастыря
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Фото: REUTERS/Stelios Misinas
Мэр города Лутраки Георгос Гинис сообщил, что огонь движется в соседний морской курорт Алепохори. Дорогу по направлению Магарон–Алепохори перекрыла полиция
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Фото: REUTERS/Vassilis Triandafyllou
Дым от пожара виден по всей южной Греции и на островах в Эгейском море
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