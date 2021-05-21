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Эксперт оценил взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС

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Очередное перемирие между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС не решило конфликт, а лишь отложило следующую эскалацию, рассказал «Известиям» сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Сергей Мелконян в пятницу, 21 мая. В случае продолжения ухудшения отношений между Турцией и Израилем новая эскалация может быть более серьезной, чем нынешняя, добавил политолог.

Режим превращения огня: как Израиль и Газа идут к перемирию
«Известия» побывали на границе с Газой и попали под перекрестный ракетный обстрел

Накануне, 20 мая, израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

Обострение палестино-израильского конфликта в мае этого года выявило уязвимости в обороноспособности Израиля, отметил Мелконян.

«Службы безопасности оказались фактически не готовы к внутренним угрозам, а именно — противостоянию между евреями и арабами в израильских городах. В первые дни столкновений стало очевидно, что появление нового очага угрозы стало во многом неожиданностью. В данном случае проблема заключалась в том, что отсутствовала линия фронта, где известно местонахождение врага или источника угрозы. Данная линия внутри была размыта», — сказал эксперт РСМД .

Помимо этого, система ПВО «Железный купол» давала сбой, что приводило к разрушениям на территории Израиля, сказал политолог.

Он отметил, что группировки в секторе Газа существенно расширили географию своих ударов. 20 мая пресс-служба израильской армии сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 4070 ракет, 610 снарядов упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены «Железным куполом».

Мелконян допустил, что система просто неспособна на отлично справиться с тем количеством ракет, которые были выпущены.

«Год назад израильская сторона утверждала, что в арсенале (военизированной группировки в Ливане) «Хезболлы» имеется более 120 тыс. ракет. То есть нет уверенности в том, что «Железный купол» будет способна работать в случае эскалации ситуации на северном фронте и секторе Газа одновременно», — заявил сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН.

Более того, группировки в секторе Газа в ходе текущего конфликта, по всей видимости, не отстреляли и половину своего ракетного арсенала, сказал Мелконян. Также ХАМАС довольно неактивно использовал в этом конфликте беспилотники, которые способны нести более серьезные разрушения, заключил эксперт.

Ранее, 19 мая, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

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