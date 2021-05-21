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МЧС предупредило о сильной жаре в Сочи

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В Сочи в пятницу, 21 мая, ожидается сильная жара. По данным регионального главка МЧС России, на отдельных территориях температура воздуха может достигнуть +37 градусов.

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«В дневные и вечерние часы 21 мая 2021 года на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36…+37 градусов», — сказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели призвали жителей и гостей Сочи избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы. В ведомстве напомнили, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

«Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма. Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам дополнительное употребление соли во время жары», — добавили в пресс-службе.

В МЧС также предупредили, что на фоне жары есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров. Спасатели напомнили гражданам о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Ранее в этот же день сообщалось, что на территории Приморского края сохраняется высокий уровень пожарной опасности в лесах. В Примгидромете распространили штормовое предупреждение на ближайшие выходные.

По словам синоптиков «Примпогоды», высокая пожароопасность сохранится в связи с жаркой и сухой погодой, прочно установившейся на территории ряда районов. Особенно это касается южной части региона.

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