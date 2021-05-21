Форум экологичного транспорта прошел на Дальнем Востоке

Дальневосточный форум экологичного транспорта прошел в Южно-Сахалинске 20 мая. В нем приняли участие представители власти, крупных российских и зарубежных транспортных и энергетических компаний.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области, основными темами мероприятия стали вопросы развития газомоторного и электрического транспорта, водородные технологии.

В рамках форума прошли выставка экологичного транспорта, а также презентации газомоторного оборудования и инфраструктуры для зарядки электромобилей.

«Это знаковое мероприятие для нашего региона. От развития экологичного транспорта напрямую зависят чистота воздуха, комфорт жизни и здоровье людей, инвестиционная привлекательность. В Сахалинской области автовладельцы и бизнес, которые выбирают экологичный транспорт, пользуются всевозможными мерами поддержки», — отметил зампред регионального правительства Владимир Сидоренко, приветствовавший участников от имени главы области.

В марте 2021 года островной регион добился федеральной поддержки рынка газомоторного топлива. Сахалинская область вошла в перечень субъектов, где заправочная инфраструктура появится в первую очередь.