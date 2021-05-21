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Погода разделит Саратовскую область на две половины

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В Саратовской области ждут прихода циклона, который разделит региона пополам. Одна воздушная масса повлияет на правобережье, а вторая – на Левобережье.

Как рассказала ИА «Взгляд-инфо» синоптик регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, в одних регионах в выходные сохранится теплая, а местами даже аномально жаркая погода, а в других будет прохладно.

Жителей правобережных районов ожидает днем до +25 градусов, а на левом берегу столбик термометра поднимется до +35 градусов, а в юго-восточной части – до +38 градусов.

Местами пройдут дожди и ливни с грозами. В основном – в районах, прилегающих к Волге. При грозах ветер может усиливаться до 18 м/с.

Не исключено, что купальный сезон стартует в Саратовской области к концу следующей недели или к концу мая, когда среднесуточная температура достигнет +18 градусов.

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