Погода разделит Саратовскую область на две половины

В Саратовской области ждут прихода циклона, который разделит региона пополам. Одна воздушная масса повлияет на правобережье, а вторая – на Левобережье.

Как рассказала ИА «Взгляд-инфо» синоптик регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, в одних регионах в выходные сохранится теплая, а местами даже аномально жаркая погода, а в других будет прохладно.

Жителей правобережных районов ожидает днем до +25 градусов, а на левом берегу столбик термометра поднимется до +35 градусов, а в юго-восточной части – до +38 градусов.

Местами пройдут дожди и ливни с грозами. В основном – в районах, прилегающих к Волге. При грозах ветер может усиливаться до 18 м/с.

Не исключено, что купальный сезон стартует в Саратовской области к концу следующей недели или к концу мая, когда среднесуточная температура достигнет +18 градусов.