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Песков откликнулся на просьбу студента о награждении его матери

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, принявшие участие в марафоне «Новое знание», который проходит 21 мая в Москве, заверил, что просьба студента Ивана Дзыгара о награждении его матери орденом «Материнская слава» будет рассмотрена.

Ранее в пятницу молодой человек попросил Пескова, чтобы президент РФ Владимир Путин лично наградил его маму этим орденом, потому что, по его мнению, она действительно этого заслуживает. Он рассказал, что в его семье, помимо него, воспитываются пять младших братьев и две сестры.

«Мы просто сейчас узнаем, когда она была награждена. Мы все это узнаем. И вы знаете, что традиционно для этой семьи. Путин так или иначе отмечает многодетные семьи. Он с ними общается, и, конечно, мы сейчас посмотрим всю информацию и рекомендуем нашему подразделению администрации президента, которая этим занимается, чтобы их тоже добавили к этим семьям», — ответил на соответствующий вопрос корреспондента «Известий» Песков.

Орденом «Материнская слава» награждаются женщины, родившие и воспитавшие семь, восемь и девять детей. Он состоит из трех степеней, которые присваиваются в зависимости от количества детей в семье.

Марафон «Новое знание» будет идти три дня. За это время на нем выступят полторы сотни экспертов в самых различных, а главное, актуальных для будущего мира сфер. Кроме того, участники смогут задать лекторам все интересующие их вопросы. Мероприятие посвящено различным направлениям: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.

21 мая в нем принял участие американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он рассказал, какие изменения ждут мир через 50 лет, и выразил уверенность в том, что многое изменится — будут перемены в технологиях, станут доступны космические путешествия, будут активно проводиться исследования ДНК.

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