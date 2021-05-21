Более 170 тыс. человек отправили заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Заявки на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» подали 173 тыс. человек, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Завершилась подача заявок на все треки [конкурса], кроме международного <…> Всего 173 тыс. человек на данный момент зарегистрировалось», — сообщил Кириенко на пресс-конференции в пятницу, 21 мая.

По словам Кириенко, в общей сложности за четыре сезона в конкурсе приняли участие более 830 тыс. человек.

Первый конкурс «Лидеры России» прошел в 2017–2018 гг., тогда заявки подали около 200 тыс. человек, победителями стали 103 участника.

Второй сезон, который стал международным, в 2018–2019 гг. собрал более 277 тыс. заявок из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. В 2019–2020 гг. заявки на третий этап подали около 234 тыс. человек, 106 стали были признаны победителями.

Ранее, 18 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за политическими успехами финалистов конкурса «Лидеры России».

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». Победители получат премию в размере 1 млн рублей, а также наставника из числа лучших управленцев России.

Всего в конкурсе восемь треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Здравоохранение», «Наука», «Студенты», «Культура», «Информационные технологии» и «Международный».