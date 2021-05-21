Проверку по факту ДТП с участием «скорой» организовали в Братске

Прокуратура Братска (Иркутская область) организовала проверку по факту ДТП с участием машины скорой помощи, в котором пострадали пять человек. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером в четверг, 20 мая, на пересечении улицы Крупской и автодороги «Вилюй». В результате столкновения кареты «скорой» и легковой машины Mitsubishi пять человек получили травмы. Их доставили в городские медучреждения.

По факту ДТП городская прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

20 мая сообщалось, что в Алтайском крае в результате ДТП с машиной скорой помощи и легковушкой погиб фельдшер, еще три человека получили травмы.