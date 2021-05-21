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Лавров назвал откровенным разговор с Блинкеном

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 21 мая, прокомментировал его встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшуюся в исландском Рейкьявике. По словам главы российского МИДа, в ходе беседы он был очень откровенен и его собеседник тоже.

«Мы о многом говорили позавчера в Исландии с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, я был очень откровенен, он тоже. И слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, всегда включают претензии к России, по поводу то вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем», — сказал Лавров, выступая перед участниками марафона «Новое знание».

При этом Лавров подчеркнул, что в ходе встречи Блинкен не представил ему никаких доказательств тех претензий, которые Соединенные Штаты выдвигают России. По его словам, он напомнил своему американскому коллеге об обвинениях, которые звучат из Вашингтона в адрес Москвы и попросил предоставить хотя бы одно доказательство якобы совершенных Россией деяний.

«Ответы странные, что вы сами, мол, все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее», — отметил Лавров.

Лавров и глава американского Госдепа провели две встречи. Первая состоялась в Рейкьявике в ночь на 20 мая и продолжалась почти два часа. О второй сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат отметила, что встреча министра иностранных дел РФ и госсекретаря США была короткой.

Перед началом переговоров российский министр заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения при сегодняшних серьезных расхождениях. Лавров подчеркнул, что Россия готова «разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США», в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.

Блинкен же перед переговорами отмечал, что США не заинтересованы в конфликте с Россией.

Во время своей первой встречи Лавров заявил о необходимости разобраться в двусторонних отношениях. На это глава Госдепа ответил, что стабильные и предсказуемые отношения между державами пойдут на пользу всему миру.

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