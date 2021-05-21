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Запрет на продажу подросткам зажигалок введут в Красноярском крае

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В Красноярском крае планируют запретить продажу подросткам товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Соответствующие поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях» рассмотрели на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан в заксобрании 20 мая.

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Запрет коснется зажигалок с контейнером, баллонов для туристических плит и товаров для заправки зажигалок. С инициативой о введении ограничений выступила краевая прокуратура, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Нарушителям грозит административный штраф. Для физических лиц сумма составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 70 тыс. рублей.

Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании сессии краевого заксобрания для принятия в первом чтении.

Отмечается, что подобный запрет уже действует на территории ряда регионов России. В их числе Башкирия, Приморский край, Карачаево-Черкесия, Ростовская область.

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