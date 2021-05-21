В СФ оценили предложенные сенатом США санкции против СП-2

Предложенные 14 сенаторами США новые санкции в отношении оператора проекта «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG — это чисто экономический проект, который выполняет лоббистские функции американских газодобывающих компаний. Об этом в пятницу, 21 мая, заявил «Известиям» первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, американские сенаторы выполняют лоббистские функции, выражая интересы компаний, производящих сланцевый газ. При этом сенатор отметил, что они смогут существенно повлиять на решение американской администрации.

«Я не думаю, что это как-то повлияет на настрой Германии, что «Северный поток – 2» будет достроен, а санкции ничего не дадут, кроме того что ухудшатся отношения между Вашингтоном и Берлином», — сказал Джабаров.

Помимо этого, он сказал, что на внесение сенаторами законопроекта нужно реагировать спокойно, поскольку по большому счету это «внутренние вопросы американской жизни». Также сенатор добавил, что в этом вопросе «политикой не пахнет», так как это чисто экономический проект, направленный на получение выгоды сланцевыми компаниями.

Накануне в сенат США внесли законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Инициаторами выступили 14 сенаторов-республиканцев.

В случае принятия документа администрация президента США Джо Байдена должна будет ввести рестрикции против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве трубопровода.

По мнению одного из авторов инициативы Кевина Крамера, решение американского лидера не вводить санкции против оператора газопровода «грозит ослаблению позиции Америки на мировой арене». Помимо этого, он указал на то, что администрация Байдена решила принять «ошибочную стратегию Германии».

Сенатор призвал остальных законодателей поддержать свою инициативу, «пока администрация не заставила Соединенные Штаты на собственном опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность».

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2», который завершен на 95%, практически невозможно. Также Псаки сообщила, что, решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

Ранее в тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей первой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике подтвердил, что в докладе Госдепартамента конгрессу США указано четыре российских судна, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», в отношении которых американская сторона намерена ввести санкции. Также, по его словам, в докладе указаны пять организаций и одно физическое лицо, против которых планируется ввести ограничительные меры.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.