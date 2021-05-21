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Песков оценил работу дипломатов США и РФ над нормализацией отношений стран

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что дипломаты России и США активно работают над нормализацией отношений между странами. По его словам, за последние дни появились определенные наработки. Об этом он рассказал в пятницу, 21 мая, после выступления на форуме «Новое знание».

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Песков отметил, что на форуме не обсуждались политические вопросы.

«Отсутствие политики не помешало взаимной симпатии. И, может быть, это важнее. И, может быть, на этот прочный фундамент взаимной симпатии ученых, технологов, студентов, визионеров <…> — всё это может стать фундаментом для нормализации межгосударственных отношений <…> Тем более что наши коллеги-дипломаты активно в этом направлении работают. И есть уже определенные наработки за последние дни», — сказал он.

Накануне, 20 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своей первой встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости разобраться в двусторонних отношениях. На это глава Госдепа ответил, что стабильные и предсказуемые отношения между державами пойдут на пользу всему миру.

Незадолго до встречи госсекретарь США рассказал, что конфликт между Соединенными Штатами и Россией — не в интересах двух стран.

Первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошла в Рейкьявике в ночь на четверг, 20 мая мск, и продолжалась почти два часа.

Перед началом переговоров российский министр заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения при сегодняшних серьезных расхождениях.

Лавров подчеркнул, что Россия готова «разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США», в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.

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