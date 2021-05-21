Проект «Бизнес-уик-энд» запускает две программы для предпринимателей в Москве

Занятия образовательного проекта «Бизнес-уик-энд» для начинающих предпринимателей стартуют в Москве 24 мая. Об этом сообщается на сайте mos.ru в пятницу, 21 мая

Заммэра столицы Наталья Сергунина напомнила, что программа реализуется с 2018 года и включает в себя разные практико-ориентированные программы.

«Например, преакселератор — это базовый курс, он рассчитан на тех, кто хотел бы открыть свое дело. А акселератор — более продвинутая программа, предназначенная для уже действующих предпринимателей», — рассказала она.

Образовательный курс преакселератора состоит из 10 занятий, которые будут проводиться несколько раз в неделю на городских площадках. При этом обучение можно пройти как самостоятельно, так и с проектной командой.

Участники изучат основы предпринимательства, проработают бизнес-идеи с опытными наставниками. Вместе с экспертами они помогут участникам доработать проекты и проконсультируют их по возникающим вопросам.

Акселерационная программа создана для тех, кто имеет небольшой опыт в предпринимательстве. Ее участниками могут быть представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в Москве, также им необходимо иметь команду от трех до пяти человек.

Программа рассчитана на шесть недель, в течение которых более 500 молодых предпринимателей смогут индивидуально проработать свои проекты под руководством наставников и экспертов. В конце 30 лучших команд презентуют проекты инвесторам, представителям кредитно-финансовых организаций и компаний, поддерживающих предпринимателей.

Отмечается, что в 2020 году акселератор прошли 482 предпринимателя.

В Москве также реализуется программа «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. Она объединяет мероприятия самых разных проектов города, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством.