На Ямале из-за прорыва трубопровода разлились нефтепродукты

Нефтепродукты разлились из-за прорыва трубопровода на месторождении на Ямале, сообщают в пятницу, 21 мая, экстренные службы.

Разлив произошел недалеко от города Муравленко,

По данным МЧС, нефтепродукты вытекли на землю на площади до 2 тыс. кв м.

Как отмечает ТАСС, нефтепродукты протекли из нефтесборного трубопровода. Задвижки на нем перекрыты, а разлив не повлиял на технологический процесс. Угрозы водоемам, находящимся в радиусе 1 км, нет.

Ликвидацию разлива проводят сотрудники предприятия, добавил источник агентства.

14 мая в Пуровском районе ЯНАО прорвало внутрипромысловый нефтепровод, в результате чего произошел разлив нефти.

11 мая из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти в Ненецком автономном округе (НАО) также произошел разлив нефтепродуктов. 17 мая в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах Коми ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В ноябре прошлого года на Еты-Пуровском месторождении «Газпром нефти» в ЯНАО загорелся магистральный нефтепровод. Тогда сообщалось, что в сети произошел порыв с последующим возгоранием. О пострадавших в результате происшествия информация не поступала.