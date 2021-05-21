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Росфинмониторинг пресек попытки финансирования терроризма на 20 млн рублей

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Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу за прошедшие месяцы текущего года пресекла ряд попыток финансирования террористической деятельности и заморозила средства на сумму свыше 20 млн рублей. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил глава службы Юрий Чиханчин в ходе конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

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Он подчеркнул, что взаимодействие с кредитными организациями по линии противодействия финансирования терроризма является одним из приоритетных направлений, которые требуют повышенного внимания.

«Только с начала 2021 года применили меры по замораживанию денежных средств на сумму более двух десятков миллионов рублей, что позволило пресечь деятельность координаторов схемы финансирования международных террористических организаций ИГИЛ (ИГ, запрещена в России. — Ред). в ряде субъектов. То есть мы сберегли жизни наших граждан», — сказал Чиханчин.

В феврале Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в 2020 году служба выявила более 2,3 тыс. физических и 1 тыс. юридических лиц, которых заподозрили в финансировании терроризма. Тогда он уточнил, что были заморожены средства более 1,2 тыс. человек, а также запрещен въезд 20 иностранцам и возбуждено свыше 250 дел о терроризме, уточняет ТАСС.

В январе в России вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операции россиян с наличными. Изменения предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от 3 млн рублей. Эти пороговые суммы не изменятся.

Как тогда объяснили в Росфинмониторинге, вступление в силу данных поправок не изменит отношения банков и их клиентов, так как подавляющее большинство попавших под закон операций носит законный характер.

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