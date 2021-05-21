Штормовое предупреждение на все выходные объявили в Приморье

На территории Приморского края сохраняется высокий уровень пожарной опасности в лесах. В Примгидромете распространили штормовое предупреждение на ближайшие выходные, сообщает РИА «Восток-Медиа» в пятницу, 21 мая.

По словам синоптиков «Примпогоды», высокая пожароопасность сохранится в связи с жаркой и сухой погодой, прочно установившейся на территории ряда районов. Особенно это касается южной части региона.

С 22 по 23 мая, а местами и 24 мая, в Хасанском, Пограничном, Партизанском и Кавалеровском районах сохранится четвертый, высокий, класс пожарной опасности.

Примгидромет распространил штормовое предупреждение. Жителей края предупредили о необходимости быть особенно осторожными при посещении лесов, а по возможности вовсе не посещать их.