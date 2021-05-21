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Туризм
Ростуризм запустит онлайн-платформу жалоб на завышение цен отельерами

Ростуризм запустит онлайн-платформу жалоб на завышение цен отельерами

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В России запустят онлайн-платформу жалоб на завышение цен отельерами, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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«Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка. Мы вместе с ФАС России и Роспотребнадзором будем оперативно пресекать подобные факты», — приводит ее слова пресс-служба агентства.

Уточняется, что форма будет запущена на сайте «контрольтуризм.рф».

Как подчеркнула Догузова, в Ростуризме заметили, что российский туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону. Однако агентство на фоне повышенного спроса периодически фиксирует факты недобросовестного поведения некоторых отельеров.

Руководитель Ростуризма напомнила, что за подобные действия, бросающие тень на весь туристический бизнес, предусмотрено гражданско-правовая и административная ответственность. Именно поэтому, по ее словам, агентство параллельно с Общественным советом при Ростуризме для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов запускает форму обращений для путешественников.

17 мая вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщил «Известиям», что нынешним летом цены на российских курортах будут совпадать с праздничными майскими, когда был ажиотажный спрос. Спад цен на 10–15%, по его словам, ожидается в начале октября.

По оценкам экспертов туротрасли, после майских праздников цены на российские курорты снизились, но незначительно: в Краснодарском крае — примерно на 20%, а в Крыму — лишь на 10%. Обычное снижение цен на отели в России в этот период составляет 30%.

При этом, в отличие от российских курортов, зарубежные с окончанием майских праздников преимущественно снизили цены.

14 мая Догузова сообщила, что ведомство будет контролировать ситуацию с ценами на детский отдых в стране в связи с запуском программы детского туристического кешбэка. Она отметила, что программа будет способствовать определенному повышению спроса на детские путевки, что может привести к повышению их стоимости недобросовестными участниками рынка.

О том, что Ростуризм предложил ввести детский туристический кешбэк до 15 сентября, стало известно ранее в четверг. 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию рассказал о необходимости продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Также он предложил возвращать родителям 50% стоимости путевки детей в летние лагеря.

13 мая, сообщалось, что правительство России выделило 5 млрд рублей на программу детского туристического кешбэка. Родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карточку «Мир». Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Планируется, что программа заработает до конца мая.

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