Фандоматы для сбора мусора установят в Волгоградской области

В Волгоградской области до конца года появятся 300 терминалов, с помощью которых жители будут сортировать мусор по категориям. Места установки фандоматов уже также определены.

Область стала одним из пилотных регионов России по внедрению системы раздельного сбора отходов. В гипермаркетах, торговых центрах и парках запустят в работу около 300 фандоматов — специальных терминалов, в которые желающие будут складывать мусор разного вида, передает ресурс «НовостиВолгограда.Ру». Разработана система бонусов за сдачу пластиковой или алюминиевой тары.

На модернизацию мусорного оборудования в России могут направить около 1,1 млрд рублей из федерального бюджета до конца года. Такое обоснование субсидий (есть у «Известий») в числе прочих мер поддержки отрасли подготовил Российский экологический оператор (РЭО) по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. Финансирование предложено направить на возмещение компаниям до 25% лизинга техники.