В ГИБДД назвали самое опасное время для мотоциклистов

В Москве с начала года зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием мотоциклистов. В таких авариях пострадали 59 человек. Об этом 21 мая сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы и Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

Отмечается, что наиболее опасное время, когда участников движения становится на дороге больше, это будни. Более 70% аварий происходит в светлое время суток. Например, за 4 месяца произошло 40 таких аварий с мотоциклистами.

Ночью происходит меньше аварий (с января по апрель произошло всего 17 ДТП), но тяжесть их намного выше из-за пустых дорог и большой скорости.

Ранее стало известно, что количество зарегистрированных в Москве мотоциклов с 2010 по 2020 год увеличилось в 2,2 раза — с 45 тыс. до 101 тыс. В свою очередь, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием мотоциклистов снизилось на 52%, а количество погибших — на 63% с 2011 года: в том году было зафиксировано 1316 аварий и 76 погибших, а по итогам 2020 года — 689 ДТП и 28 погибших.

Основные причины аварий с летальным исходом с участием мототранспорта — это несоблюдение скоростного режима, дистанции и нарушение правил перестроения, в результате чего происходят столкновения с другим автотранспортом. Представители центра изучают очаги аварийности, выясняют причину каждого ДТП.