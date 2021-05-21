Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лавров назвал откровенным разговор с Блинкеном
Политика
В Крыму «Крымскую платформу» назвали русофобским шабашем
Общество
Росфинмониторинг пресек попытки финансирования терроризма на 20 млн рублей
Общество
В России за сутки зарегистрировали 8937 новых случаев COVID-19
Происшествия
На Ямале из-за прорыва трубопровода разлились нефтепродукты
Общество
«Аэрофлот» из-за сбоя задержал более 110 рейсов в Шереметьево
Общество
Роспотребнадзор поручил проверить антистресс-игрушки «поп-ит»
Общество
В Кремле допустили диалог Путина и Маска
Туризм
Ростуризм запустит онлайн-платформу жалоб на завышение цен отельерами

В ГИБДД назвали самое опасное время для мотоциклистов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве с начала года зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием мотоциклистов. В таких авариях пострадали 59 человек. Об этом 21 мая сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы и Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

Травят байки: столицу заполнили мотоциклисты
При этом число ДТП с их участием сократилось

Отмечается, что наиболее опасное время, когда участников движения становится на дороге больше, это будни. Более 70% аварий происходит в светлое время суток. Например, за 4 месяца произошло 40 таких аварий с мотоциклистами.

Ночью происходит меньше аварий (с января по апрель произошло всего 17 ДТП), но тяжесть их намного выше из-за пустых дорог и большой скорости.

Ранее стало известно, что количество зарегистрированных в Москве мотоциклов с 2010 по 2020 год увеличилось в 2,2 раза — с 45 тыс. до 101 тыс. В свою очередь, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием мотоциклистов снизилось на 52%, а количество погибших — на 63% с 2011 года: в том году было зафиксировано 1316 аварий и 76 погибших, а по итогам 2020 года — 689 ДТП и 28 погибших.

Основные причины аварий с летальным исходом с участием мототранспорта — это несоблюдение скоростного режима, дистанции и нарушение правил перестроения, в результате чего происходят столкновения с другим автотранспортом. Представители центра изучают очаги аварийности, выясняют причину каждого ДТП.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021