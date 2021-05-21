Пять лесных пожаров ликвидировали в Приангарье за сутки

На территории Иркутской области за прошедшие сутки ликвидировали пять лесных пожаров общей площадью 43 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Три вновь обнаруженных возгорания потушили в Братском районе, еще одно — в Тайшетском. Их площадь составила 20 га. Также ликвидировано крупное возгорание, зарегистрированное 19 мая в Братском районе. Его площадь достигла 23 га.

Утром 20 мая в действующее состояние перешел пожар в Усть-Кутском районе. Площадь этого очага составляла 4,5 га, пишет ИА IrkutskMedia.

За сутки в тушении задействовали 10 пожарных-десантников, 51 сотрудника лесопожарных станций, 18 мобилизованных граждан и 28 единиц наземной техники. С воздуха за ситуацией следят три легкомоторных самолета. Для транспортировки десантников на пожар в Усть-Кутском районе также задействовали вертолет Ми-8.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области зарегистрировано 62 пожара на землях лесного фонда. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1173 га. За аналогичный период в прошлом году произошло 274 возгорания на площади 24 825 га.

По прогнозам синоптиков, 21–23 мая в северных районах региона ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Накануне, 20 мая, сообщалось, что пожар, который возник в поселке Дальнем Нижнеилимского района, перешел на земли лесного фонда. Пожарные сумели остановить и ликвидировать возгорание на площади 0,1 га, не покрытой лесом.

Возгорание в Дальнем началось 19 мая. Огнем уничтожено 28 домов, из них 19 пустовавших и девять жилых. Без крова осталось 18 человек.