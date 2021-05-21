В МИДе заявили о неопределенности по поводу отмены ограничений на въезд в РФ

Срок отмены ограничений на въезд в Россию из-за границы пока не определен в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщила в пятницу, 21 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что стремление некоторых государств открыть границы для туристов раньше может ухудшить ситуацию с распространением COVID-19.

«В целом ряде курортных стран превалирует тенденция отмены введенных ограничений в преддверии лета, несмотря на еще устойчивую позитивную динамику в эпидемической обстановке, спешат открыть внешние границы в интересах поддержания собственной индустрии туризма», — сказала она на брифинге.

Захарова призвала россиян соблюдать осторожность и по возможности отказаться от зарубежных поездок в период пандемии COVID-19.

«Хотели бы обратиться к нашим гражданам с просьбой взвешивать все за и против при планировании зарубежных поездок, это действительно критически важно», — подытожила она.

Накануне, 20 мая, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что страны Европы могут открыть границы для российских туристов уже летом. Сообщалось, что пока неизвестно, будет ли разрешен въезд в Евросоюз туристам, привитым российской вакциной от COVID-19 «Спутник V», еще не одобренной в ЕС.

Накануне Европейская комиссия подтвердила информацию о том, что постпреды стран ЕС приняли решение одобрить ослабление ограничений на въезд в Евросоюз для граждан из третьих стран, прошедших полную вакцинацию. Вакцина должна быть проведена препаратом из числа одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Пока российский «Спутник V» таковым не является.

13 мая стало известно, что Греция с открытием туризма будет принимать путешественников, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V», а также сделавших вакцинацию китайским препаратом.

В начале мая Еврокомиссия рекомендовала европейским странам разрешить въезд вакцинированным туристам из регионов со стабильной эпидемиологической обстановкой. Согласно рекомендациям, граждане должны быть привиты препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).