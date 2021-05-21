Режим ЧС ввели в селе на юге Хабаровского края в связи с паводком

На реках района имени Лазо Хабаровского края наблюдается неблагоприятная паводковая обстановка. В селе Марусино введен режим ЧС, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни возможно подтопление низких мест в поймах Хора, Кии, Подхоренка и Уссури. В зону риска попадают населенные пункты Гродеково, Переяславка, Кондратьевка, Могилевка и Марусино. Водой может залить дороги, низины, приусадебные участки, пишет ИА AmurMedia.

По данным Хабаровского гидрометцентра, гребень паводка на реке Хор проходит у одноименного поселка. Вода может достигнуть неблагоприятной отметки в 780 см. 21-22 мая на реке Уссури у села Новосоветское ожидается уровень 570-580 см при неблагоприятной отметке в 550, опасной отметки – 700 см. У поселка Переяславка на реке Кия вода может достичь отметки в 340-350 см при неблагоприятном уровне в 350 см, опасном – 450 см.

20 мая в селах Второй Сплавной, Васильевка и Кутузовка у реки Хор наблюдалось подтопление 17 приусадебных участков. В дома вода не зашла. Ситуацию в селе Новосоветское на реке Уссури взяли на контроль местные власти и сотрудники МЧС.

Как отметили в комитете краевого правительства по гражданской защите, специалисты круглосуточно отслеживают изменения уровней воды во всех районах, где существуют риски затопления.