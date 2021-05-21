В офисе Зеленского прокомментировали скандал с вышиванкой-косовороткой

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил фотографию главы государства Владимира Зеленского в вышиванке, в которой пользователи Сети увидели русскую косоворотку, заявив, что данные предметы одежды просто схожи между собой в связи с культурными особенностями. По его словам, критика в сторону украинского президента на этот счет является необоснованной.

В беседе с «Обозревателем» Подоляк отметил, что дизайн рубашек для Зеленского и его супруги разрабатывал известный дизайнер Артем Климчук, который решил взять за основу «национальный костюм Днепропетровского региона».

«Украинская вышиванка — это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это разные региональные особенности и современные их интерпретации», — прокомментировал Подоляк.

Снимок в национальной одежде украинский лидер опубликовал ранее в этот день в соцсетях. Пользователи заметили схожесть костюма Зеленского с русской косовороткой.

Ряд украинских СМИ, в том числе «Страна.ua», указали, что украинский президент действительно надел русский национальный наряд.

По словам этнолога, старшего научного сотрудника Института народоведения НАН Украины, кандидата исторических наук Оксаны Косминой, Зеленский вместе с супругой одеты в современные вещи, которые имеют «отдаленное отношение» к традиционным нарядам. Эксперт пояснила, что вышивка действительно напоминает косоворотку, так как имеет узкий крой.

Специалист также уточнила, что подобный тип рубашки, как на фотографии Зеленского, характерен «как для россиян, так и для белорусов».