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Россия призвала США и страны ЕС не вмешиваться в дела Молдавии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 21 мая, заявила, что США и страны Евросоюза (ЕС) пытаются вмешаться в предстоящие парламентские выбора в Молдавии.

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По словам Захаровой, по мере приближения дня голосования агрессивная риторика со стороны западных стран увеличивается.

Она подчеркнула, что Россия выступает за развитие равноправных и дружественных отношений с Молдавией, в основе которых, в частности, будут соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела.

«Мы в очередной раз призываем США и ЕС отказаться от политики вмешательства во внутренние дела суверенных государств и влияния на происходящие в них политические процессы», — заявила Захарова.

Ранее Россия уже обращала внимание на вмешательство США и Евросоюза во внутриполитические процессы Молдавии. Мария Захарова 13 мая сообщила, что послы государств пытаются оказать прямое влияние на руководство республики.

Также Захарова заявила, что Россия намерена принять участие в наблюдении за ходом голосования на выборах в молдавский парламент по двусторонней линии и в составе миссий международных организаций, включая СНГ и ОБСЕ.

В апреле Конституционный суд Молдавии принял решение о роспуске парламента страны, в конце марта с данной инициативой обратилась в суд президент страны Майя Санду. По ее мнению, все законные условия для этого были соблюдены, однако обе попытки распустить правительство провалились.

После этого руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-глава республики Игорь Додон потребовал отставки Санду, обвинив ее в антиконституционном заговоре против страны и народа.

В свою очередь Санду призвала сторонников готовиться к протестам, в случае если депутаты парламента будут препятствовать проведению досрочных выборов, которые запланированы на 11 июля.

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