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Эксперт заявил о смирении США перед строительством «Северного потока – 2»

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Администрация президента США Джо Байдена смирилась с тем, что «Северный поток – 2» построят и запустят в эксплуатацию, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в пятницу, 21 мая. В то же время теперь фронт противостояния проекту сместится с фазы строительства на этап эксплуатации, полагает Юшков.

Накануне, 20 мая, группа американских сенаторов от Республиканской партии осудила решение администрации президента США об отмене санкций в отношении оператора российского газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2 AG) и его руководителя Маттиаса Варнига. Они намерены восстановить санкции в отношении газопровода, в связи с этим представили соответствующий законопроект.

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В США идет открытая политическая борьба между республиканцами и демократами, и именно этим вызвано появление законопроекта против оператора российского газопровода, уверен Юшков.

В то же время большинство в обеих палатах конгресса у представителей Демократической партии, поэтому законопроект не пройдет, заявил эксперт.

«Республиканцы хотят взять реванш, во многом имиджевый. И критикуют все действия демократической администрации президента. По сути они дают сигнал: демократы обвиняли нас в том, что (экс-президент США Дональд) Трамп агент (президента России Владимира) Путина. Так это Байден агент Путина. Формально при Трампе-то санкции были введены и они затормозили реализацию проекта на целый год», — сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, для нынешней администрации президента США важны отношения с Европейским союзом, а санкции против Nord Stream 2 AG могут их серьезно подпортить.

«Санкции против Nord Stream 2 AG могут привести к тому, что под вторичные санкции попадут немецкие регуляторы, государство Германия. Тогда отношения США и Германии будут очень сильно испорчены, это нанесет сильный удар по американо-европейским отношениям», — сказал Юшков.

В конечном итоге позиция администрации президента США сыграет на руку оператору российского газопровода «Северный поток – 2», который все-таки достроят.

«Видимо, «Северный поток – 2» даже получит все разрешения на ввод в эксплуатацию. И основное, на чем сосредоточатся США, — это не дать европейцам разрешить использовать газопровод на полную мощность. Он сейчас находится под регулированием антимонопольным, «Газпром» может загружать только 50%. С помощью Польши и прибалтийских государств США будут блокировать решение о полной загрузке газопровода», — заключил эксперт.

Накануне, 20 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2», который завершен на 95%, практически невозможно.

Также Псаки сообщила, что, решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

В свою очередь представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано отметил, что ЕС принял к сведению предоставленный Госдепартаментом США конгрессу доклад по газопроводу «Северный поток – 2», а также отметил отказ американских властей от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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