Премию президента РФ за вклад в укрепление нации увеличат до 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны увеличить до 5 млн рублей размер президентской премии, присуждаемой за вклад в укрепление единства российской нации. Об этом говорится в перечне поручений российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить начиная с 2021 года увеличение до 5 млн руб. размера премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации», — говорится в поручении Путина по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, прошедшего в конце марта.

Выполнить данное поручение президента кабмин должен до 1 июня.

Также по итогам заседания, глава государства поручил российскому правительству предусмотреть меры поддержки, а также методического и информационного сопровождения реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Речь идет о поддержке создания и развития в рамках проекта популярных туристических этнокультурных объектов, например, этнокультурных парков, в том числе на территориях деревень и малых городов. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 сентября ткущего года.

Кроме того, Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов страны до 1 марта 2022 определить подходы к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранцев и россиян, которая должна быть оптимальной для социальной, языковой и культурной адаптации первых.

Согласно поручению, необходимо также определить порядок учета вышеуказанного соотношения при формировании классов в школах и групп в дошкольных образовательных организациях, чтобы образовательный процесс в целом был эффективен.

Кабмин и компетентные органы вдобавок к этому должны обеспечить проведение учета численности несовершеннолетних иностранных граждан на территории России, которые должны пройти обучение, как по дошкольным программам, так и по программам начального, основного и общего образования.

Президент также поручил внедрить в российских общеобразовательных организациях системы выявления особых потребностей иностранных детей в образовании, в том числе оценки владения их русским языком. При необходимости необходимо внедрить механизмы дополнительной языковой подготовки, чтобы дети смогли освоить образовательные программы. Кроме этого поручено предусмотреть психолого-педагогическое сопровождение процессов обучения таких детей с проведением социальной, языковой и культурной адаптации. Кабмину также предстоит предусмотреть источники финансирования таких мероприятий.

Доложить о работе над поручением Путину должны до 1 сентября текущего года.

МВД России глава государства поручил до 1 ноября 2021 провести оценку правового регулирования продления срока временного пребывания в стране иностранных детей, чьи родители имеют право на временное пребывание или временное и постоянное проживание в России. В случае необходимости ведомство должно принять меры по устранению выявленных недостатков и представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство страны.

По итогам заседания Путин, помимо прочего, поручил правительству и Российской академии наук при участии Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества до 1 октября 2021 представить предложения по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Целью создания центра названо обеспечение координации исследовательской и просветительской деятельности различных организаций.

В заключении президент поручил Федеральной службе государственной статистики и Генпрокуратуре при проведении в 2021 году Всероссийской переписи населения обеспечить соблюдения условий для свободного определения гражданами своей национальной и языковой принадлежности. Особое внимание ведомствам стоит обратить на недопущение дискриминации по признаку социальной, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

20 мая в пресс-службе МВД РФ сообщили, что ведомство может продлить незаконным мигрантам срок пребывания в России до 90 дней, если те не имеют возможности вернуться на родину из-за остановки транспортного сообщения в пандемию.