Центр Твери перекроют 21 мая из-за последних звонков

Временное ограничение движения транспорта вводится в Твери 21 мая. Парковка и движение всех видов транспорта будут запрещены на улицах Салтыкова-Щедрина и Советской. Общественный транспорт изменит схему движения, пишут «Тверские ведомости».

Причина перекрытия – празднование последнего звонка. Праздник пройдет на Пушкинской площади около стелы «Город воинской славы».

Ранее губернатор Игорь Руденя распорядился провести последние звонки в школах региона в традиционном формате, но с соблюдением противоэпидемических мер.

Несколько улиц перекроют в Твери и 23 мая. Это будет связано с велопарадом. Движение и парковка автомобилей будут запрещены по бульвару Лукьянова, затем, по мере продвижения велосипедистов, перекроют Петербургское шоссе, набережную Афанасия Никитина, Старый Волжский мост, Тверской и Комсомольский проспекты и улицу Советскую.