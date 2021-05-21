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Болгары высмеяли решение США об отмене санкций против «Северного потока -2»

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Пользователи портала болгарского издания «Дневник» оценили решение администрации президента США Джо Байдена отменить санкции в отношении оператора Nord Stream-2 AG и его руководителя Маттиаса Варнига. Свои комментарии болгарские пользователи оставили под материалом о решении США по «Северному потоку -2», опубликованного на портале 19 мая.

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«Вероятно, эта сделка — часть подготовки к встрече Байдена с Путиным. Но немцы все-таки молодцы, отстаивали свои интересы и в итоге все получилось так, как они хотели», — предположил пользователь Jalis Ironhammer.

По мнению большинства читателей издания, Германия и Россия смогли отстоять свои интересы в отличие от США.

«США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит», — отметил пользователь mso011053684.

Читатель tacheaux добавил, что следующим шагом Байдена будет возвращение Аляски русским.

«Перевод: если мы не снимем санкции, мы здорово поссоримся с немцами, те перейдут на сторону России, и с ними мы потеряем и их протекторат — все немецкие провинции ЕС, в том числе и Болгарию», — заявил пользователь Storm Of Change.

Накануне, 20 мая, группа американских сенаторов от Республиканской партии осудила решение администрации Байдена об отмене санкций в отношении «Северного потока -2». Они намерены восстановить санкции в отношении газопровода, в связи с этим представили соответствующий законопроект.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2», который завершен на 95%, практически невозможно.

Также Псаки сообщила, что, решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

В свою очередь представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано отметил, что ЕС принял к сведению предоставленный Госдепартаментом США конгрессу доклад по газопроводу «Северный поток – 2», а также отметил отказ американских властей от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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