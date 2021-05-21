Учащийся лицея напал на преподавателя с ножом в Прикамье

Учащийся лицея напал на преподавателя с ножом в Прикамье

2021-05-21 10:36:57

2021-05-21 10:36:57

2021-05-21 10:36:57

2021-05-21 10:36:57

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